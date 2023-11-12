Зеленский vs Залужный: В мире спорят о выборах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал неуместным проведением выборов главы государства в условиях военного положения. Голосование должно пройти весной 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года. В условиях военного положения проведение голосования запрещено.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в 2023 и 2024 годах.

Зеленский отметил, что у Киева есть план по наступлению на определенные города. Об этом он сообщил агентству Reuters.



«На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», - сказал Зеленский.