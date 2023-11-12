Зеленский vs Залужный: В мире спорят о выборах на Украине
Главком ВСУ Валерий Залужный может претендовать на пост президента и сместить Владимира Зеленского. Смену главы государства собираются поддержать на Западе ради мира с Россией.
Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что хочет видеть главнокомандующего Валерия Залужного президентом страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «5».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал неуместным проведением выборов главы государства в условиях военного положения. Голосование должно пройти весной 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Выборы президента Украины должны пройти в марте 2024 года. В условиях военного положения проведение голосования запрещено.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в 2023 и 2024 годах.
Зеленский отметил, что у Киева есть план по наступлению на определенные города. Об этом он сообщил агентству Reuters.
«На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский и его команда будут ликвидированы после разглашения количества погибших украинских солдат. Такое мнение на своем Youtube-канале выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии», - пояснил свою мысль политолог.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный имеет реальные шансы занять кресло президента Украины, если западные кураторы решат «ликвидировать Владимира Зеленского», заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью НСН.
«Вопрос проведения выборов на Украине будет решаться в США, они еще не решили. Я думаю, что сегодня все политические акторы на Украине уже начали предвыборную кампанию, так как не знают, будут ли выборы или нет. Залужный теоретически мог бы стать преемником Зеленского в случае ликвидации Зеленского его же западными кураторами. Залужный имеет некоторые реальные шансы, чтобы занять кресло главы государства при определенных обстоятельствах», - резюмировал собеседник НСН.
Западные страны обсуждают отставку украинского лидера Владимира Зеленского, сообщил в соцсети Х немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
По его словам, это позволит начать переговоры с Москвой. На западе говорят о необходимости вытеснения как Зеленского, так и президента США Джо Байдена с занимаемых постов. Дотком утверждает, что Зеленский покинет свой пост в течение трех месяцев. При этом Байден не станет баллотироваться в 2024 году. Предприниматель сослался на закулисные разговоры. Также будет смещена со своего поста глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Все это позволит создать необходимые условия для серьезных переговоров с РФ.
Согласно украинской конституции, в случае недееспособности Зеленского президентские обязанности должен будет выполнять спикер парламента Руслан Стефанчук, уточняет издание. Однако так как он не пользуется большим авторитетом, предполагается, что эти функции будет выполнять группа влиятельных политиков, в которую войдут Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Валерий Залужный.
В Москве следят за перспективой принятия решения по проведению президентских выборов на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает LIFE.
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