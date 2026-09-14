Россиян предупредили о вредоносном ПО, умеющем следить через камеру ноутбука

По её словам, подобные инциденты фиксируются регулярно. Однако такие включения не могут означать постоянной слежки, так как такой процесс нагружает канал и процессор, а торможение системы может заставить жертву заподозрить неладное.

Эксперт указала, что несанкционированное включение камеры происходит, как правило, у конкретного человека и с конкретной целью. Это, например, сбор компромата или доступ к переговорам.

Кочешкова отметила, что для защиты следует ежемесячно проверять список приложений с доступом к камере, а также не устанавливать программы из непроверенных источников и отключать камеру через диспетчер устройств, если она не используется.

«Заклеить объектив наклейкой — единственный способ, работающий даже при полной компрометации системы», — заключила она.

Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер и ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук заявили «Радиоточке НСН», что постоянно включенный VPN никак не может навредить iPhone.

