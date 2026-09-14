Россиян предупредили о вредоносном ПО, умеющем следить через камеру ноутбука
Вредоносное программное обеспечение (ПО) может получать несанкционированный доступ к веб-камере ноутбука. Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель Лаборатории бизнес-аналитики и предиктивного анализа больших данных Университета Управления «ТИСБИ» Элла Кочешкова.
По её словам, подобные инциденты фиксируются регулярно. Однако такие включения не могут означать постоянной слежки, так как такой процесс нагружает канал и процессор, а торможение системы может заставить жертву заподозрить неладное.
Эксперт указала, что несанкционированное включение камеры происходит, как правило, у конкретного человека и с конкретной целью. Это, например, сбор компромата или доступ к переговорам.
Кочешкова отметила, что для защиты следует ежемесячно проверять список приложений с доступом к камере, а также не устанавливать программы из непроверенных источников и отключать камеру через диспетчер устройств, если она не используется.
«Заклеить объектив наклейкой — единственный способ, работающий даже при полной компрометации системы», — заключила она.
Ранее владелец сервисного центра «iSupport» Кирилл Майзлер и ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук заявили «Радиоточке НСН», что постоянно включенный VPN никак не может навредить iPhone.
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