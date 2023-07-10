Экс-советник Кучмы заявил о «развале» власти на Украине
Власть на Украине находится в процессе распада. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Власть в стране разваливается, не справляясь с поставленными задачами», - заявил эксперт.
По его мнению, политика президента Владимира Зеленского ведет к поражению страны. Наилучшим вариантом стали бы досрочные выборы главы государства, считает Соскин.
«Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины», - констатировал аналитик.
Соскин указал на катастрофические последствия контрнаступления ВСУ. Он обратил внимание, что спустя месяц после начала операции армия понесла огромные потери, но так и не смогла прорвать российскую оборону.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что по итогам спецоперации России нынешний украинский режим прекратит свое существование, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам
- В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева
- Экс-советник Кучмы заявил о «развале» власти на Украине
- Полузащитник Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»
- Reuters: в НАТО согласовали план на случай войны с Россией
- Мирра Андреева объяснила отказ пожимать руку судье после поражения
- Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали
- СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе
- МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост
- На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru