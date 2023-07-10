Экс-советник Кучмы заявил о «развале» власти на Украине

«Власть в стране разваливается, не справляясь с поставленными задачами», - заявил эксперт.

По его мнению, политика президента Владимира Зеленского ведет к поражению страны. Наилучшим вариантом стали бы досрочные выборы главы государства, считает Соскин.

«Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины», - констатировал аналитик.

Соскин указал на катастрофические последствия контрнаступления ВСУ. Он обратил внимание, что спустя месяц после начала операции армия понесла огромные потери, но так и не смогла прорвать российскую оборону.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что по итогам спецоперации России нынешний украинский режим прекратит свое существование, передает «Радиоточка НСН».

