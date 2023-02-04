На Украине прогнозируют отставку Зеленского

«Зеленский находится фактически в капкане. И [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак, и он, и вся эта группа. Зеленскому уже ничего не поможет. Против украинского лидера в скором времени может начаться процедура импичмента, если он не согласится добровольно уйти в отставку», — сказал Соскин на своем youtube-канале.

Позиции Байдена и Демократической партии США, становятся слабее, а, значит, и положение Зеленского, которому покровительствует американский лидер. Ухудшается состояние здоровье Байдена, его сын Хантер замешан в коррупционных скандалах, что негативно сказывается на имидже отца, подчеркнул Соскин. На этом фоне перед выборами в США усиливаются позиции республиканской партии, которую представляет бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Ране член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН подчеркнул, что при необходимости Вашингтон может сменить и самого Зеленского – в кандидатах Порошенко, Разумков и Залужный.

«На его место может претендовать бывший президент Украины Петр Порошенко, он не оставляет мысли о том, что его могут вернуть со скамейки запасных. Есть еще ряд политиков, которые могут рассчитывать на то, что их внешние силы могут использовать в качестве лидеров – Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины, прим. НСН), некоторых силовиков сейчас подозрительно пиарят – того же Залужного(главнокомандующий Вооружёнными силами Украины – прим. НСН), и начальника разведки Буданова», - предположил он.





