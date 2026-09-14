Самолет ВВС Польше вблизи границы едва не сбил украинский МиГ
Польский военный самолет чуть не сбил украинский истребитель МиГ в ходе недавнего патрулирования воздушного пространства. Об этом в эфире национального телевидения заявил экс-командир спецподразделения Grom Роман Полько, передает РИА Новости.
Варшава систематически поднимает авиацию в воздух из-за эскалации конфликта у своих границ, отмечает Полько. И во время одного из таких вылетов выяснилось полное отсутствие координации между сторонами. Военный подчеркнул, что польские пилоты не получали данных о перемещениях украинской авиации, что и привело к опасному инциденту на границе.
Бывший командир спецназа указал на острую необходимость налаживания надежной связи и интеграции с киевскими системами мониторинга. Полько также допустил возможность заимствования отдельных технологических решений у стран НАТО, которые сейчас не используются в боевых действиях на передовой.
Между тем российская армия систематически наносит удары по украинским аэродромам, выводя из строя взлетные полосы и уничтожая боевые самолеты ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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