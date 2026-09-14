Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино
Британский актёр Том Холланд, в первую очередь известный по роли Питера Паркера во франшизе «Человек-паук» от Marvel, стал самым кассовым актёром в истории кино. Об этом пишет Deadline.
Благодаря лентам «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» общие сборы всех 24-х фильмов с участием Холланда составили $15,5 млрд. Таким образом, 30-летний британец обошёл Зои Салдану, которая ранее занимала первое место в рейтинге с показателем $15,46 млрд.
Отмечается, что Холланд также стал самым молодым актёром, возглавившим этот список. При этом «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» продолжают демонстрировать в кинотеатрах, поэтому результат актёра может увеличиться.
Кроме Холланда и Салданы в ТОП-5 самых кассовых артистов вошли Скарлетт Йоханссон ($15,4 млрд), входят Сэмюэл Л. Джексон ($14,6 млрд) и Роберт Дауни-младший ($14,3 млрд).
Ранее Холланд заявил, что считает лучшим супергероем в истории Железного человека, которого на экране воплотил Роберт Дауни‑младший, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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