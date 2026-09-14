Том Холланд стал самым кассовым актером в истории кино

Благодаря лентам «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» общие сборы всех 24-х фильмов с участием Холланда составили $15,5 млрд. Таким образом, 30-летний британец обошёл Зои Салдану, которая ранее занимала первое место в рейтинге с показателем $15,46 млрд.

Отмечается, что Холланд также стал самым молодым актёром, возглавившим этот список. При этом «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» продолжают демонстрировать в кинотеатрах, поэтому результат актёра может увеличиться.

Кроме Холланда и Салданы в ТОП-5 самых кассовых артистов вошли Скарлетт Йоханссон ($15,4 млрд), входят Сэмюэл Л. Джексон ($14,6 млрд) и Роберт Дауни-младший ($14,3 млрд).

Ранее Холланд заявил, что считает лучшим супергероем в истории Железного человека, которого на экране воплотил Роберт Дауни‑младший, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

