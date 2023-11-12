Генерал ВСУ предложил выдвинуть главкома Залужного в президенты

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что хочет видеть главнокомандующего Валерия Залужного президентом страны. Об этом он сказал в эфире телеканала «5».

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Офицер полагает, что Украине нужен президент-военный, который сможет победить коррупцию и перевести страну на военные рельсы. В пример он привел лидера французского сопротивления в годы Второй мировой войны Шарля де Голля.

Марченко заявил о необходимости выдвижения Залужного на пост президента и готовности работать в его команде.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал неуместным проведением выборов главы государства в условиях военного положения. Голосование должно пройти весной 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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