«Поставил точку»: Гибель помощника Залужного связали с желанием Зеленского избежать выборов
Помощник Залужного погиб в результате взрыва «неизвестного устройства». Спустя несколько часов после трагедии Зеленский призвал отказаться от проведения выборов и решил поставить точку в любом «политическом споре».
Вечером 6 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника майора Геннадия Частякова в результате взрыва неизвестного устройства, якобы спрятанного в подарке ко дню рождения.
Украинские СМИ сразу же начали «расследовать теракт» и увидели необычные «намеки» в заявлениях украинского лидера Владимира Зеленского.
«НЕВЫРАЗИМАЯ БОЛЬ»: ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО
«Невыразимая боль и тяжелая потеря для ВСУ и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство», - написал Залужный в своем Telegram-канале накануне.
Известно также, что сын Частякова Глеб получил рваные раны лица. Дочь Полина и жена не пострадали.
Спикер МВД Марьяна Рева поспешила сообщить, что Частяков погиб «в результате неосторожного обращения с гранатой».
Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой виски и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.
В этой версии, которая на данный момент является официальной, остается вопросом – знал ли Частяков, что гранаты являются настоящими, а не сувенирными. А если знал, то зачем решил их «вскрывать». Глава МВД Клименко утверждает, что Частякову подарили именно боевые гранаты, то есть, речь идет о несчастном случае.
По предварительным данным, роковой подарок Частякову вручил старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко.
Вторая версия, которая активно обсуждается в СМИ, гласит, что Частяков просто открыл пакет, когда случился взрыв. Сторонники этой версии, среди которых и сам Залужный, намекают на то, что никаких «неосторожных» действий не было, а Частяков стал жертвой теракта.
Эта версия случившегося также устроила сторонников экс-президента страны Петра Порошенко, которые активно намекают на конфликт между Залужным и Зеленским. Близкие к власти ресурсы обвинили распространителей этих «слухов» в подыгрывании России.
«ВЫБОРЫ НЕ НУЖНЫ»: КОНФЛИКТ ЗЕЛЕНСКОГО И ЗАЛУЖНОГО
При этом в тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сейчас время обороны» и что «сейчас выборы не ко времени».
«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», - заявил он.
Все это происходит на фоне разговоров о том, что население Украины больше верит словам Залужного и его оценкам происходящего на фронте. Более того, именно главнокомандующего ВСУ называли возможным конкурентом Зеленского на возможных выборах.
Валерий Залужный ранее дал интервью журналу The Economist, в котором признал что «глубокого и красивого прорыва» Украины не будет. Сам конфликт, по мнению главнокомандующего, «зашел в тупик». С его словами не согласился Зеленский, который отказался считать ситуацию «патовой». При этом позже CNN напишет, что украинцы верят именно Залужному, а не Зеленскому.
Также западные СМИ считают, что у Залужного и Зеленского существуют серьезные разногласия по поводу того, что делать дальше с неудачным контрнаступлением. В своем интервью Залужный не говорит прямо о том, что конфликт необходимо заморозить, но явно намекает на это, несколько раз повторяя, что ситуация на поле боя зашла в тупик.
На фоне провала ВСУ обострились и дискуссии о необходимости проведения выборов. На них постоянно настаивает бывший советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«В своем нынешнем виде Украина победить РФ не может. Доказано контрнаступлением. Напоминаю, что главный вопрос нашего рывка - не «что» (что делать и как модернизировать понятно, одна программа реформ лучше другой), а - «кто?». Вот эта связка «зачем и кто» и определит - выживем ли мы в перспективе, как независимое государство или нет», - пишет он в своем Telegram-канале.
После «несчастного случая» с помощником Залужного именно Арестович намекнул на «причастность» к трагедии властей и внутренний конфликт.
«Бывшим коллегам. Вам срочно нужно фото Президента и Валерия Залужного, пожимающих друг другу руки. Оно нужно всем нам. И международным партнерам», - написал он.
Западные СМИ уверены, что смерть помощника Залужного только обострит конфликт главкома ВСУ с Зеленским.
При этом новый «майдан» может произойти на Украине только в том случае, если украинский президент Владимир Зеленский перестанет устраивать Запад, заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью НСН. По его словам, в таком случае на место Зеленского поставят главу военной разведки Украины Кирилла Буданова или главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Зеленский – это маленький диктатор, который способен и дальше закручивать гайки и закрывать рты всем несогласным. Не вижу механизмов, при которых майдан можно было бы провести. Его проведут только в том случае, если Зеленский не будет устраивать Запад… И то, если это произойдет, его можно тихо ликвидировать и поставить на его место военного диктатора – Залужного или Буданова», - говорил он.
В августе газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщила, что власти Украины разработали план обеспечения преемственности власти в случае смерти Владимира Зеленского.
Согласно украинской конституции, в случае недееспособности Зеленского президентские обязанности должен будет выполнять спикер парламента Руслан Стефанчук, уточняет издание. Однако так как он не пользуется большим авторитетом, предполагается, что эти функции будет выполнять группа влиятельных политиков, в которую войдут Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников и Валерий Залужный.
Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что убийство помощника главкома Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова является сообщением главнокомандующему от Владимира Зеленского.
«Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», — заявил он.
Гагин считает, что произошел раскол между Зеленским и Залужным, который стал новым полюсом силы, неудобным для властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru