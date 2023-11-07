«Поставил точку»: Гибель помощника Залужного связали с желанием Зеленского избежать выборов

Известно также, что сын Частякова Глеб получил рваные раны лица. Дочь Полина и жена не пострадали.

Спикер МВД Марьяна Рева поспешила сообщить, что Частяков погиб «в результате неосторожного обращения с гранатой».

Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что Частяков принес домой подарочный пакет с бутылкой виски и сувенирными рюмками в виде гранат, во время открытия пакета произошел взрыв.

В этой версии, которая на данный момент является официальной, остается вопросом – знал ли Частяков, что гранаты являются настоящими, а не сувенирными. А если знал, то зачем решил их «вскрывать». Глава МВД Клименко утверждает, что Частякову подарили именно боевые гранаты, то есть, речь идет о несчастном случае.

По предварительным данным, роковой подарок Частякову вручил старший помощник заместителя главкома ВСУ Тимченко.

Вторая версия, которая активно обсуждается в СМИ, гласит, что Частяков просто открыл пакет, когда случился взрыв. Сторонники этой версии, среди которых и сам Залужный, намекают на то, что никаких «неосторожных» действий не было, а Частяков стал жертвой теракта.

Эта версия случившегося также устроила сторонников экс-президента страны Петра Порошенко, которые активно намекают на конфликт между Залужным и Зеленским. Близкие к власти ресурсы обвинили распространителей этих «слухов» в подыгрывании России.

«ВЫБОРЫ НЕ НУЖНЫ»: КОНФЛИКТ ЗЕЛЕНСКОГО И ЗАЛУЖНОГО

При этом в тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сейчас время обороны» и что «сейчас выборы не ко времени».

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», - заявил он.

Все это происходит на фоне разговоров о том, что население Украины больше верит словам Залужного и его оценкам происходящего на фронте. Более того, именно главнокомандующего ВСУ называли возможным конкурентом Зеленского на возможных выборах.