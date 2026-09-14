ЦБ планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП

Центробанк РФ ведёт работу над расширением использования Системы быстрых платежей (СБП) для трансграничных переводов. Об этом сообщает RT.

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В частности, регулятор планирует увеличить максимальную сумму перевода между юрлицами через СБП. В настоящее время данный лимит составляет миллион рублей. По данным РИА Новости, он может быть новый максимум может составить 30 млн рублей.

«СБП продолжает быть востребованным каналом переводов и платежей у граждан и бизнеса, предоставляет банкам новую, равноудаленную инфраструктуру для переводов», - говорится в сообщении.

Ранее Центробанк РФ стал крупнейшим продавцом золота в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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