В России оценили перспективы распада Великобритании

Шотландия рано или поздно может выйти из состава Соединенного Королевства и стать полностью независимым государством. Соответствующий прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

По словам политолога, регион давно вынашивает идею суверенитета, однако точные сроки обретения независимости пока остаются неясными. Еремина отметила, что Уэльс, вероятнее всего, сохранит свой текущий статус в составе Британии, тогда как Северная Ирландия имеет более простые пути решения вопроса через потенциальное воссоединение с независимой от Лондона Республикой Ирландия.