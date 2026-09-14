В России оценили перспективы распада Великобритании

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Шотландия рано или поздно может выйти из состава Соединенного Королевства и стать полностью независимым государством. Соответствующий прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.
По словам политолога, регион давно вынашивает идею суверенитета, однако точные сроки обретения независимости пока остаются неясными. Еремина отметила, что Уэльс, вероятнее всего, сохранит свой текущий статус в составе Британии, тогда как Северная Ирландия имеет более простые пути решения вопроса через потенциальное воссоединение с независимой от Лондона Республикой Ирландия.
Профессор подчеркнула, что именно шотландские власти находятся в авангарде сепаратистских настроений. При этом значительная часть местных жителей до конца не осознает все последствия возможного отделения, что делает прогнозирование конкретных дат распада страны преждевременным.
Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник, 14 сентября, все же подписали совместную декларацию с требованием к Лондону предоставить регионам право на проведение референдумов о независимости, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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