Профилактический ремонт газопровода позволит Армении понять, нашла ли она для себя альтернативу российскому газу и стоит ли отказываться от топлива из России. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В связи с проведением планово-профилактических и ремонтных работ поставка природного газа из России в Армению будет временно приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения» в своем Telegram-канале. Юшков отметил, что такой ремонт позволит Армении понять, готова ли она отказаться от российского газа.

«Безусловно, здесь можно усмотреть политический контекст. Президент России Владимир Путин неоднократно делал заявления о поставках газа в Армению: он говорил, что если Армения выходит из ЕАЭС и входит в Евросоюз (а в обоих альянсах одновременно состоять невозможно), то для Армении газ подорожает как минимум на 30%, потому что внутри ЕАЭС нет экспортных пошлин. Армения тогда ответила, что ей ничего не страшно, что она будет покупать газ у альтернативных источников и вообще не держатся за российские поставки. У высшего руководства Армении звучала даже такая версия, что они будут закупать газ у Азербайджана по льготным ценам, что это якобы будет выгодно, но на деле Азербайджан выжмет из Армении все соки, если она соберется покупать у него газ. Конечно, в этом ремонте можно усмотреть некий сигнал, чтобы Армения поняла для себя, нашла она альтернативу российскому газу или нет. Сам ремонт, безусловно, реален, и поставка газа возобновится через 10 дней, но он должен заставить армянское руководство еще раз задуматься», — сказал Юшков.