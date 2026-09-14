«Повод задуматься»: Как повлияют на Армению 10 дней без российского газа
Для Армении прекращение поставок российского газа станет возможностью оценить перспективы вступления в ЕС, сказал НСН Игорь Юшков. В то же время Сергей Пикин призвал не искать политику в профилактическом ремонте газопровода.
Профилактический ремонт газопровода позволит Армении понять, нашла ли она для себя альтернативу российскому газу и стоит ли отказываться от топлива из России. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В связи с проведением планово-профилактических и ремонтных работ поставка природного газа из России в Армению будет временно приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения» в своем Telegram-канале. Юшков отметил, что такой ремонт позволит Армении понять, готова ли она отказаться от российского газа.
«Безусловно, здесь можно усмотреть политический контекст. Президент России Владимир Путин неоднократно делал заявления о поставках газа в Армению: он говорил, что если Армения выходит из ЕАЭС и входит в Евросоюз (а в обоих альянсах одновременно состоять невозможно), то для Армении газ подорожает как минимум на 30%, потому что внутри ЕАЭС нет экспортных пошлин. Армения тогда ответила, что ей ничего не страшно, что она будет покупать газ у альтернативных источников и вообще не держатся за российские поставки. У высшего руководства Армении звучала даже такая версия, что они будут закупать газ у Азербайджана по льготным ценам, что это якобы будет выгодно, но на деле Азербайджан выжмет из Армении все соки, если она соберется покупать у него газ. Конечно, в этом ремонте можно усмотреть некий сигнал, чтобы Армения поняла для себя, нашла она альтернативу российскому газу или нет. Сам ремонт, безусловно, реален, и поставка газа возобновится через 10 дней, но он должен заставить армянское руководство еще раз задуматься», — сказал Юшков.
Собеседник НСН добавил, что частично Армения получает газ от Ирана, но его нельзя назвать полноценным заменителем российского топлива.
«Из Ирана в Армению идет чуть-чуть газа, но по сути он обменивается на электроэнергию. Иран поставляет газ на одну из электростанций в Армению, а обратно получает электричество, выработанное из этого газа. Соответственно, немного газа остается самой Армении за эти услуги. Но зимой Иран не может поставлять газ, поскольку он сам готовится начать поставки из России зимой на фоне дефицита топлива на севере страны. Поэтому полноценным заменителем российского газа для Армении Иран тоже не является», — подчеркнул эксперт.
В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин усомнился в беседе с НСН, что в этом вопросе стоит искать политическую подоплеку.
«Мне кажется, к этому сообщению повышенный интерес. Ничего особенного в нем нет. Время от времени любые трубы нуждаются в профилактике, делается это перед началом отопительного сезона, что логично. Армянская труба в данном случае не исключение, это обычная история. Не очень понимаю, почему из нее сделали что-то политизированное. Тем более, что в Армении достаточные запасы топлива для того, чтобы пережить эти 10 дней. Вместе с тем Армения полностью зависит от России в газовой теме», — заявил он.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена спонсировать преодоление экономического кризиса в Армении, который может возникнуть на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и перехода на европейские стандарты.
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