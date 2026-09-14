Эксперт перечислил отталкивающие фразы в приложениях для знакомств

Психолог сервиса знакомств «Теамо» Татьяна Любина назвала популярные фразы в анкетах и переписке, которые способны оттолкнуть потенциального партнера еще до начала полноценного общения. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

По словам эксперта, выражения вроде «Удиви меня», «Скучные — мимо» или «Докажи, что ты достоин» воспринимаются не как уверенность в себе, а как претензия к незнакомцу. Собеседник сразу оказывается в позиции человека, который должен пройти проверку и заслужить внимание, что снижает интерес к продолжению диалога.