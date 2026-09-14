Эксперт перечислил отталкивающие фразы в приложениях для знакомств
Психолог сервиса знакомств «Теамо» Татьяна Любина назвала популярные фразы в анкетах и переписке, которые способны оттолкнуть потенциального партнера еще до начала полноценного общения. Об этом она рассказала «Газете.Ru».
По словам эксперта, выражения вроде «Удиви меня», «Скучные — мимо» или «Докажи, что ты достоин» воспринимаются не как уверенность в себе, а как претензия к незнакомцу. Собеседник сразу оказывается в позиции человека, который должен пройти проверку и заслужить внимание, что снижает интерес к продолжению диалога.
Любина отметила, что длинные списки требований к партнеру — определенный рост, уровень дохода, профессия, знак зодиака и внешность — также негативно влияют на восприятие анкеты. Психолог сравнила такие описания с вакансией, где человека оценивают не как личность, а как набор характеристик.
Специалист добавила, что слишком общие фразы о любви к путешествиям и фильмам не дают повода для содержательного первого сообщения. Гораздо эффективнее работают конкретные детали: рассказ о любимом маршруте, необычном увлечении или книге, которые помогают увидеть за профилем живого человека и естественно завязать более живой разговор.
Семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с НСН ранее рассказала, что российские женщины более склонны к тому, чтобы мониторить цифровой след своего избранника.
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