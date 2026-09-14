Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать энергообъекты России
Украина согласилась не атаковать энергообъекты России. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер также утверждает, что от Москвы было получено аналогичное согласие.
«Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван конфликтом России и Украины, а не Ираном», - написал глава Белого дома.
Официальных комментариев от российской стороны пока нет.
Ранее Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского прекратить атаки на российские объекты, связанные с производством дизельного топлива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые призывы прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре можно приветствовать, пишут «Известия».
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