Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать энергообъекты России

Американский лидер также утверждает, что от Москвы было получено аналогичное согласие.

«Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван конфликтом России и Украины, а не Ираном», - написал глава Белого дома.

Официальных комментариев от российской стороны пока нет.

Ранее Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского прекратить атаки на российские объекты, связанные с производством дизельного топлива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые призывы прекратить удары по мирной энергетической инфраструктуре можно приветствовать, пишут «Известия».

