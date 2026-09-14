Дешевле 4 млн не будет: Какие модели останутся на российском рынке к зиме
Цены на модели в России постоянно растут, а государство готовит повышение налогов, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Предела для роста цен на автомобили в РФ нет, поэтому их средняя стоимость может достигнуть 4 миллионов рублей, кроме отечественных марок, рассказал НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
Средняя цена за новое авто в России может добраться до отметки в 4 миллиона рублей уже к декабрю. Главным фактором текущей волны подорожания стал слабый рубль. Модели, которые завозят по альтернативному импорту, стали дороже на 15%. Цены на «китайцев» подскочили на 10-15%. Об этом сообщает портал «Автостат». Жигалов подтвердил такие данные.
«Это безусловно так. Тенденция к снижению цены происходит только при затоваривании рынка. Не нужно забывать, что у нас придет повышение утильсбора, так как программа повышения налогов известна до 2030 года. Здесь нет предела росту цен. На мой взгляд, причина в том, что у нас дорожают издержки, и они не контролируются. Государство провоцирует инфляцию в виде налогов, дополнительных обязательных расходов для компаний. Пока не понятно, когда мы выйдем на плато. Из этой статистики будет выпадать только “АвтоВАЗ”. “Жигули” можно найти и за миллион рублей, хотя цена на традиционные национальные бренды будет расти вслед за общим рынком. Сейчас модно говорить, что “Жигули” — это нишевый автомобиль, хотя пол-страны на них ездит», — отметил он.
Ранее Жигалов назвал НСН модель автомобиля со скидкой в 30%.
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