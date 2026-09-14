Предела для роста цен на автомобили в РФ нет, поэтому их средняя стоимость может достигнуть 4 миллионов рублей, кроме отечественных марок, рассказал НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.



Средняя цена за новое авто в России может добраться до отметки в 4 миллиона рублей уже к декабрю. Главным фактором текущей волны подорожания стал слабый рубль. Модели, которые завозят по альтернативному импорту, стали дороже на 15%. Цены на «китайцев» подскочили на 10-15%. Об этом сообщает портал «Автостат». Жигалов подтвердил такие данные.