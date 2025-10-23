«Это диверсификация своих активов, верный шаг. Пока рановато говорить, что компания становится важным игроком на туристическом рынке. Компания на рынке еще никак не проявила себя. Пока доля на рынке очень незаметная. Однако сама тенденция прослеживается, завтра они, условно говоря, могут купить авиакомпанию. Туристический рынок более перспективен с этой точки зрения, он неплохо развивается, несмотря на какие-то ограничения. Здесь можно расширять свое присутствие на рынке», - рассказал он.

При этом он отметил, что пойти в авиационную отрасль компания сегодня не решится, в этом нет особого смысла.

«Можно войти в капитал одной из существующих авиакомпаний, у нас львиную долю перевозок осуществляют первые десять компаний из списка. Поэтому туда зайти не так просто. Я не слышал о готовности компаний «продаваться» или делиться, но не исключаю, что такое может произойти. Можно стать серьезным игроком, но не доминирующим. Дело в том, что у нас сегодня есть ограничение на покупку самолетов: западных самолетов нет, российские уже все «забронированы» на несколько лет вперед. Аэропортовый бизнес – это немного другое, он всегда рентабельный. Но крупные аэропорты уже поделены крупными холдингами. Поэтому я боюсь, что движение в авиаотрасль может остаться локальным. Они могут купить еще один небольшой аэропорт, но что дальше? Доставки товаров это не касается, так как для этого не нужно приобретать аэропорт, можно построить большой грузовой центр там, где необходимо. Это больше инвестиция в отдельный вид бизнеса», - заключил собеседник НСН.

Ранее новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» может стать ООО РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ. Стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но по факту договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд руб. Для Wildberries приобретение сети — возможность закрепиться на рынке премиальной косметики.

