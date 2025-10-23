В Рязанской области после атаки БПЛА на предприятии произошел пожар

Возгорание произошло на территории предприятия в Рязанской области после атаки БПЛА в регионе. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия... Оценивается материальный ущерб», - указал глава региона.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в Минобороны заявили, что минувшей ночью в Рязанской области ликвидировали 14 украинских беспилотников, отмечает РЕН ТВ.

