СМИ: Трамп считает условия Зеленского и Европы по миру нереалистичными
Президент США Дональд Трамп недоволен позицией Владимира Зеленского и европейских лидеров, считая их условия урегулирования конфликта на Украине завышенными и нереалистичными. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.
По данным издания, американский лидер убежден, что Киев должен смириться с потерей части территории ради окончания конфликта. Источники уточнили, что для Трампа ключевым является сам факт завершения противостояния, почти независимо от условий.
В то же время европейские дипломаты жалуются, что не располагают деталями переговоров между Москвой и Вашингтоном.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что стороны пока не готовы прекратить боевые действия. Она добавила, что Трамп намерен позже сделать дополнительные заявления по ситуации, передает «Радиоточка НСН».
