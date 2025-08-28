СМИ: Трамп считает условия Зеленского и Европы по миру нереалистичными

Президент США Дональд Трамп недоволен позицией Владимира Зеленского и европейских лидеров, считая их условия урегулирования конфликта на Украине завышенными и нереалистичными. Об этом сообщает журнал Atlantic со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным издания, американский лидер убежден, что Киев должен смириться с потерей части территории ради окончания конфликта. Источники уточнили, что для Трампа ключевым является сам факт завершения противостояния, почти независимо от условий.