Канцлер ФРГ Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — сказал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером, однако только в случае, если все вопросы будут заранее тщательно проработаны.
Заявление Мерца прозвучало на фоне новых ударов по Киеву. В ночь на 28 августа и утром в городе дважды объявляли воздушную тревогу, движение транспорта частично ограничили, в столице распространился смог от пожаров. По данным городской администрации, число погибших достигло 19 человек, передает «Радиоточка НСН».
