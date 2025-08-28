Канцлер ФРГ Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — сказал он.

Мерц пригрозил ужесточением санкций, если не будет встречи Путина с Зеленским

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером, однако только в случае, если все вопросы будут заранее тщательно проработаны.

Заявление Мерца прозвучало на фоне новых ударов по Киеву. В ночь на 28 августа и утром в городе дважды объявляли воздушную тревогу, движение транспорта частично ограничили, в столице распространился смог от пожаров. По данным городской администрации, число погибших достигло 19 человек, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
