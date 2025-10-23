«Для компаний возрастут издержки экспорта нефти. Но мы видели, как «Газпромнефть» попала под санкции. Все равно они работают, добывают нефть и экспортируют. Возможно, придется удлинить цепочку посредников, будет больше трейдеров, но не более того. Я не думаю, что это станет большой проблемой для компании. Дополнительные затраты будут, но объемы продаж не сократятся. Тем более, что основные объемы они продают в дружественные страны – Индия, Китай, Турция. Все эти страны тоже прекрасно понимают, как сейчас работать с Россией, цепочка уже отработана. Они попытаются, конечно, получить скидку, но это временное явление. Для государства эти издержки не будут заметными. Для финансов компаний это тоже не радикальная проблема», - рассказал он.

При этом Юшков подчеркнул, что Трамп очень ограничен в сфере санкций против нефтяного сектора РФ.

«Трамп может постепенно водить санкции и против других компаний. Любые другие меры чреваты тем, что на рынке будет дефицит нефти и рост цен. Поэтому перегибать палку он не будет, его возможности ограничены. Если мы сократим добычу, пострадают больше всех США и страны Евросоюза. Именно поэтому он до сих пор какие-то радикальные санкции не ввел», - добавил собеседник НСН.

Ранее Великобритания ввела, как указывается, «самые жесткие» санкции против России, сообщила газета The Guardian. В правительстве страны заявили, что новые ограничения в размере 90 штук «фактически выводят российскую нефть с мирового рынка». В новый пакет санкций попали в том числе четыре нефтяных терминала в Китае, 44 танкера из «теневого флота», якобы перевозящих российскую нефть, а также корпорации ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

