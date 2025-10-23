Партнеры России потребуют скидок из-за санкций Трампа против «Лукойла» и «Роснефти»
Игорь Юшков заявил НСН, что Трамп очень ограничен в сфере санкций против нефтяного сектора РФ, «перегибать палку» он не будет.
Партнеры России потребуют скидок из-за санкций американского президента Дональда Трампа против «Лукойла» и «Роснефти», но это не станет большой финансовой потерей для компаний, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США ужесточили санкции в отношении России и ввели ограничения против крупнейших нефтяных компаний РФ «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерних предприятий. Об этом заявило американское министерство финансов. Юшков озвучил последствия такого решения.
«Для компаний возрастут издержки экспорта нефти. Но мы видели, как «Газпромнефть» попала под санкции. Все равно они работают, добывают нефть и экспортируют. Возможно, придется удлинить цепочку посредников, будет больше трейдеров, но не более того. Я не думаю, что это станет большой проблемой для компании. Дополнительные затраты будут, но объемы продаж не сократятся. Тем более, что основные объемы они продают в дружественные страны – Индия, Китай, Турция. Все эти страны тоже прекрасно понимают, как сейчас работать с Россией, цепочка уже отработана. Они попытаются, конечно, получить скидку, но это временное явление. Для государства эти издержки не будут заметными. Для финансов компаний это тоже не радикальная проблема», - рассказал он.
При этом Юшков подчеркнул, что Трамп очень ограничен в сфере санкций против нефтяного сектора РФ.
«Трамп может постепенно водить санкции и против других компаний. Любые другие меры чреваты тем, что на рынке будет дефицит нефти и рост цен. Поэтому перегибать палку он не будет, его возможности ограничены. Если мы сократим добычу, пострадают больше всех США и страны Евросоюза. Именно поэтому он до сих пор какие-то радикальные санкции не ввел», - добавил собеседник НСН.
Ранее Великобритания ввела, как указывается, «самые жесткие» санкции против России, сообщила газета The Guardian. В правительстве страны заявили, что новые ограничения в размере 90 штук «фактически выводят российскую нефть с мирового рынка». В новый пакет санкций попали в том числе четыре нефтяных терминала в Китае, 44 танкера из «теневого флота», якобы перевозящих российскую нефть, а также корпорации ЛУКОЙЛ и «Роснефть».
