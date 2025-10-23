В Барнауле задержали иностранца за попытку поджога храма

Выходца из Закавказья задержали при попытке поджога храма в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, фигурант - иностранный гражданин 1984 г.р., сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации - попытался поджечь один из храмов «в целях дестабилизации деятельности органов власти». Злоумышленник действовал в интересах террористического формирования и намеревался применить самодельные зажигательные устройства. Мужчина не смог довести преступный умысел до конца, силовики задержали его непосредственно возле храма.

Правоохранители возбудили против иностранца уголовное дело о приготовлении к преступлению и о теракте. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее ФСБ задержала мужчину по подозрению в подготовке теракта в администрации муниципального округа в Георгиевске, пишет «Свободная пресса».

