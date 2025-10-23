ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

Накануне европейские страны достигли согласия по новым антироссийским рестрикциям.

«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен... против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае», - указала глава евродипломатии.

Кроме того, Каллас отметила, что Брюссель ограничит передвижения дипломатов из РФ, чтобы «противостоять попыткам дестабилизации».

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Х, что ЕС «впервые наносит удар по газовому сектору России», приняв меры против этой отрасли.

Ранее США ввели санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», пишет «Свободная пресса».

