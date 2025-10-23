ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.
Накануне европейские страны достигли согласия по новым антироссийским рестрикциям.
«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен... против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае», - указала глава евродипломатии.
Кроме того, Каллас отметила, что Брюссель ограничит передвижения дипломатов из РФ, чтобы «противостоять попыткам дестабилизации».
В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Х, что ЕС «впервые наносит удар по газовому сектору России», приняв меры против этой отрасли.
Ранее США ввели санкций против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Китая назвал способ разрешения конфликта на Украине
- «Удовольствие и гордость»: Сергей Бурунов о премии «Все Цвета Джаза»
- На НПЗ в Братиславе опровергли сообщения о пожаре
- «Парни из соседнего двора»: Киркоров поддержал танцоров Булановой
- ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций
- Партнеры России потребуют скидок из-за санкций Трампа против «Лукойла» и «Роснефти»
- При атаке БПЛА получил повреждения энергообъект в Нижегородской области
- В Барнауле задержали иностранца за попытку поджога храма
- Аэропорты и города: Зачем компания Wildberries заходит на туристический рынок
- В Рязанской области после атаки БПЛА на предприятии произошел пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru