«Парни из соседнего двора»: Киркоров поддержал танцоров Булановой

Филипп Киркоров заявил НСН, что аудитория сегодня ищет настоящее и живое, несложные движения только сближают артиста со слушателями. 

Танцоры певицы Татьяны Булановой сближают ее со слушателями, это очень правильно, заявил корреспонденту НСН, на гала-ужине премии "Виктория" народный артист России Филипп Киркоров.

«Нашей публике хочется хорошей, настоящей музыки, живого присутствия на сцене. Ребята танцоры у Тани Булановой – это как парень «из соседнего двора», «из соседней двери»… Люди приходят на концерт и понимают, что так же могут танцевать, это сближает с артистом. Это все очень хорошо, правильно», - отметил он.

«Хайп, и ладно»: Танцор Булановой отреагировал на критику хореографии

Также он рассказал, почему публику сегодня цепляют народные песни и старые хиты, включая композиции Надежды Кадышевой.

«Людей цепляет искренность. Сегодня время стало настолько технологичным, много искусственного, высчитанного… А это настоящее и живое, темперамент», - сказал Киркоров.

Ранее фрагмент выступления певицы Татьяны Булановой вызвал широкое обсуждение в соцсетях и Telegram-каналах, в том числе ролик публиковала «Радиоточка НСН». Пользователи писали, что танцоры выглядят неубедительно и двигаются слишком просто, а некоторые сравнили их с людьми, которых «с лавочки согнали в подтанцовку».

