На НПЗ в Братиславе опровергли сообщения о пожаре
Пожара на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе не произошло. Об этом заявила сотрудник пресс-службы предприятия Татьяна Новотна в беседе с изданием SME.
Ранее СМИ сообщили о возгорании на НПЗ в Братиславе, перерабатывающем российскую нефть, напоминает «Свободная пресса».
Новотна заявила, что на заводе не было никакого ЧП.
«Если жители окрестностей заметили горение на факелах, то это лишь стандартное явление, сопутствующее остановке производственной единицы», - рассказала сотрудник пресс-службы.
По ее словам, все процессы на предприятии идут по плану.
