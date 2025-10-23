В ОП призвали повысить маткапитал на второго ребенка почти до 1 млн рублей

Размер материнского капитала на второго ребенка должен быть не менее 912 тысяч рублей. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.

«Когда рождается первый ребенок, и семья при этом берет ипотеку, то о втором ребенке родители задумываются уже меньше. В том числе потому, что добавка на второго ребенка не такая большая, мало стимулирует семьи к пополнению», - отметил общественник.

По мнению Рыбальченко, важно существенно увеличить маткапитал на второго ребенка, до 912 тысяч рублей - сейчас такую сумму можно получить в случае, если первенец родился до 1 января 2020 года и на него не полагалась мера поддержки. Эксперт считает, что в России фактически нужно пересмотреть всю программу маткапитала, используя для этого «простые и понятные людям механизмы».

В текущем году сумма материнского капитала на первенца составила 690 тысяч рублей, при этом при рождении второго ребенка семьи, ранее использовавшие сертификат, могут дополнительно получить около 222 тысяч.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в России планируют развивать маткапитал, чтобы усилить вклад программы в демографию, напоминает РЕН ТВ.

