Уникальная гальваника: «Ультра Продакшн» вызвал ажиотаж в «Крокус Экспо»
Посетителей выставки привлек стенд с виниловыми пластинками из-за качества продукции и интереса к ней, заявил НСН Александр Венерцев.
Продукция винилового завода «Ультра Продакшн» вызвала ажиотаж у посетителей в международном выставочном центре «Крокус Экспо», рассказал НСН генеральный директор компании «Галреахим», эксклюзивный дистрибьютор продукции «Экотех» Александр Венерцев.
В «Крокус Экспо» с 21 по 23 октября проходит Международной выставка материалов и оборудования для обработки поверхности, нанесения покрытий и гальванических производств. Венерцев отметил, что одним из факторов высокого интереса к продукции «Ультра Продакшн» на выставке стала уникальная технология создания виниловых пластинок.
«Эта выставка непосредственно посвящена гальваническим покрытиям. Компания “Экотех” представляет здесь свои разработки. Мы поставляем блескообразующие добавки для гальваники, которые потом используются в покрытии виниловых пластинок для “Ультра Продакшн”. Именно они дают звук и внешнюю привлекательность. Такая технология в России есть только у “Ультра Продакшн”. Таким образом возрождаются традиции, которые были у нас в свое время с винилом. На выставку приехали как российские представители, так и иностранные гости, например, из Китая. Они все наблюдались у нашего стенда, где также разместился “Ультра Продакшн”. Можно сказать, что был серьезный ажиотаж. Людям, безусловно, интересно, как происходит процесс создания пластинок. Но здесь важно не только оборудование, но и специализированная химия, как у “Экотех” и “Ультра Продакшн”. Только тогда получится и хороший звук и качество», — указал собеседник НСН.
Ранее российский трубач, обладатель премии «Музыкант года» по версии Радио Jazz, Вадим Эйленкриг пообещал в пресс-центре НСН, что винил — это искусство и эстетика, а люди всегда будут к нему тянуться, поэтому носитель не умрет и через столетия.
