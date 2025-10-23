При атаке БПЛА получил повреждения энергообъект в Нижегородской области

Энергообъект поврежден в Нижегородской области на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

«В результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения. Перебоев в энергоснабжении не допущено», - написал губернатор в Telegram-канале. 

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 23 октября над территорией России нейтрализовали 139 беспилотников ВСУ, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры