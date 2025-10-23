При атаке БПЛА получил повреждения энергообъект в Нижегородской области
23 октября 202509:58
Энергообъект поврежден в Нижегородской области на фоне атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
«В результате падения обломков один объект энергетики получил незначительные повреждения. Перебоев в энергоснабжении не допущено», - написал губернатор в Telegram-канале.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 23 октября над территорией России нейтрализовали 139 беспилотников ВСУ, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД: Освобождены россияне, удерживаемые в кол-центрах в Мьянме
- МИД Китая назвал способ разрешения конфликта на Украине
- «Удовольствие и гордость»: Сергей Бурунов о премии «Все Цвета Джаза»
- На НПЗ в Братиславе опровергли сообщения о пожаре
- «Парни из соседнего двора»: Киркоров поддержал танцоров Булановой
- ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций
- Партнеры России потребуют скидок из-за санкций Трампа против «Лукойла» и «Роснефти»
- При атаке БПЛА получил повреждения энергообъект в Нижегородской области
- В Барнауле задержали иностранца за попытку поджога храма
- Аэропорты и города: Зачем компания Wildberries заходит на туристический рынок
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru