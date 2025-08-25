Несколько украинских политиков могут стать следующими президентами, но проще всего привести к власти посла Украины в Лондоне и экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, рассказал в беседе с НСН глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

Залужный отказался присоединиться к команде главы киевского режима Владимира Зеленского, но обещал публично не критиковать его, пока идет специальная военная операция, об этом сообщила британская газета Guardian. Рогов отметил, что ему и не требуется этого делать.