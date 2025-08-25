«Есть скамейка запасных»: Рогов назвал, кем могут заменить Зеленского
У украинского президента есть ряд недоброжелателей, но заменить его пока может только один человек, заявил НСН Владимир Рогов.
Несколько украинских политиков могут стать следующими президентами, но проще всего привести к власти посла Украины в Лондоне и экс-командующего ВСУ Валерия Залужного, рассказал в беседе с НСН глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
Залужный отказался присоединиться к команде главы киевского режима Владимира Зеленского, но обещал публично не критиковать его, пока идет специальная военная операция, об этом сообщила британская газета Guardian. Рогов отметил, что ему и не требуется этого делать.
«Все говорит о том, что Залужный уверенно и спокойно идет к президентской должности под непосредственным и успешным британским руководством при согласии американцев. Поэтому мы видим, что ему сейчас не надо проявлять излишнюю активность. Он сейчас намного популярнее Зеленского на территории, пока еще подконтрольной его режиму. Экс-главкому ВСУ даже не надо критиковать своего президента, потому что всем и так все понятно и есть масса людей, которая это делает. Политическая ситуация и положение на фронтах грозят очевидным поражением режиму Зеленского. Залужный сейчас наиболее известен и информационно прокачан, но есть и “скамейка запасных”, на которой сидят мэр Киева Виталий Кличко и многие еще, например, бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков или глава службы безопасности Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов - примечание НСН), но под Залужного наиболее легко, быстро и дешево можно сделать предвыборную кампанию», — указал он.
Ранее Рогов предположил в разговоре с НСН, какие регионы могут оказаться под атакой ВСУ.
