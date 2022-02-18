ДНР: Украинские силовики обстреляли окраины Горловки
Украинские силовики из танка обстреляли окраины города Горловка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
До этого в республике рассказали о ранении мирной жительницы поселка Старомихайловка в ходе обстрелов.
Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru