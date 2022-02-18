В ЛНР сообщили о прибытии украинских диверсантов

Разведка самопровозглашенной ЛНР зафиксировала прибытие диверсантов Украины в районы населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе

По его словам, прибыли две группы сил специальных операций «Запад». Филипоненко отметил, что основной задачей таких подразделений является усиление снайперской активности и проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДонбасс
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