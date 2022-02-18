В ЛНР сообщили о прибытии украинских диверсантов

По его словам, прибыли две группы сил специальных операций «Запад». Филипоненко отметил, что основной задачей таких подразделений является усиление снайперской активности и проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

