«Окраины утюжат»: жители ДНР описали предвоенную обстановку в республике

Автомобильное движение по участку трассы Е-50 между Донецком и Горловкой временно перекрыто из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём официальном Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

На окраине города Горловка в ДНР слышна стрельба, подтвердили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» жители нескольких населённых пунктов самопровозглашённой Донецкой народной республики. Так, по словам администратора местного магазина верхней одежды Натальи, обстановка в пригороде Горловки неспокойная.