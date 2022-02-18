«Окраины утюжат»: жители ДНР описали предвоенную обстановку в республике
Жители ДНР подтверждают обстрелы окраин Горловки и напряжённость в районе линии соприкосновения. Несмотря на тревожные сводки, паники ни у кого нет.
Автомобильное движение по участку трассы Е-50 между Донецком и Горловкой временно перекрыто из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своём официальном Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.
На окраине города Горловка в ДНР слышна стрельба, подтвердили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» жители нескольких населённых пунктов самопровозглашённой Донецкой народной республики. Так, по словам администратора местного магазина верхней одежды Натальи, обстановка в пригороде Горловки неспокойная.
«Да, перекрыли дорогу. Нам слышно, как бомбят. Активность там началась со вчерашнего вечера. Знакомые нам тоже звонят и спрашивают: как мы тут? Но у нас всё нормально и никто не паникует. Работают и детские сады, и школа, и поликлиника, и наш салон тоже», - улыбнулась собеседница «Радиоточки НСН».
Несмотря на появление в соцсетях сообщений о якобы эвакуации государственных и детских учреждений из Донецка и ряда окрестных населенных пунктов, этим утром в столице ДНР жизнь горожан не изменилась. Об этом рассказала сотрудница местного салона красоты Ирина.
«Мы в центре живём и у нас всё в порядке – не жалуемся. Там (у линии соприкосновения – ред.) у меня родственников нет, но, насколько я знаю, там тоже всё нормально и жизнь идёт обычная», - сказала Ирина.
Менее оптимистично настроен сотрудник расположенного в Донецке интернет-магазина обуви Олег.
«Обстановка в Донецке нормальная. Но окраины «утюжат». И по Горловке тоже стреляли. У меня там родители живут и несколько наших сотрудников. Мы постоянно общаемся и вот сегодня созванивались, говорят, что там всё перерыто и даже мост «расфигачили». Короче, начинается что-то интересное», - предположил Олег.
Ещё один собеседник «Радиоточки НСН», владелец рыболовного магазина Александр сказал, что он живёт в городе Шахтёрске, который находится в 50 километрах от линии разграничения, и там обстановка в последние дни ничем не отличается от обычных будней.
«По сводкам знаем, что там происходит. Есть там и клиенты моего магазина. Говорят, что обстрелы начались вчера, ночью были и сегодня утром продолжились. Но мобилизации нет, никто не выезжает и не собирается. У нас тут никакого «кипиша» нет. То есть армия там обходится своими силами. И только на прифронтовых территориях что-то происходит и там люди страдают. А вообще все знают, что делать – у нас чемоданы уже давно собраны с вещами, документами и с деньгами «на чёрный день». У меня у самого жена с детьми, в случае чего, уедут. А мы, мужчины, останемся тут. Но пока всё тихо», - рассказал Александр.
О напряжённости в обществе говорит и отказ некоторых собеседников от комментариев в принципе. Так, несколько опрошенных «Радиоточкой НСН» местных жителей категорически не захотели общаться с журналистами, ссылаясь на «информационную войну» и непонимание того, что происходит в регионе.
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