«Забудьте об играх»: Россия призывает Запад не вести интриг вокруг Запорожской АЭС

«Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова ТАСС.

Накануне появилось заявление 42 стран, призвавших Россию отдать ВСУ контроль над Запорожской АЭС.

«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ», - говорится в заявлении.

Постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал ангажированным заявление.

«Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом, пусть даже в нейтральном ключе, — этого нет», - цитирует Ульянова РИА Новости.