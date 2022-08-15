«Забудьте об играх»: Россия призывает Запад не вести интриг вокруг Запорожской АЭС
Вашингтону, Брюсселю и другим западным странам нужно оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС, сказала дипломат Мария Захарова.
Обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН. Участники встречи обсудили вероятный приезд на станцию экспертов МАГАТЭ. Пока этот вопрос остается открытым, но Москва уже призвала США и Европу добиться от Киева прекращения обстрелов.
«Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг Запорожской АЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова ТАСС.
Накануне появилось заявление 42 стран, призвавших Россию отдать ВСУ контроль над Запорожской АЭС.
«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ», - говорится в заявлении.
Постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов назвал ангажированным заявление.
«Поразительно, но в совместном заявлении, которое, как следует из заголовка, посвящено ситуации на Запорожской АЭС, в этом заявлении не сказано ни слова о том, что эта станция подвергается систематическим обстрелам. Я, конечно, понимаю, что соавторы этого документа ангажированы и не могут позволить себе прямо сказать, что обстрелы осуществляет украинская сторона, но, наверное, можно было бы хотя бы упомянуть об этом, пусть даже в нейтральном ключе, — этого нет», - цитирует Ульянова РИА Новости.
Тем временем власти Запорожской области говорят, о необходимости зачистки правого берега Днепра для гарантии безопасности ЗАЭС
«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки - трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», - сказал глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Радио КП.
По словам чиновника, ООН и Евросоюзу нужно призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины. Также Рогов также предложил предусмотреть «жесточайшие санкции» за нарушение таких ограничений и новые обстрелы.
«Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», - сказал Рогов.
Ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не видит сейчас немедленной угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС. По его словам, угроза отсутствует, но ситуация может принять катастрофический оборот в любой момент.
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