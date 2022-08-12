Медведев пригрозил Евросоюзу «случайными» ракетными атаками
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал киевские власти «отморозками» и заявил, что они, вместе с западными покровителями, «готовы устроить новый Чернобыль».
По его словам, об этом говорят ракеты и снаряды, которые «падают всё ближе к реактору Запорожской АЭС и к хранилищам радиоактивных изотопов».
Он отметил, что объяснениям Киева и звучащим в отношении России обвинениям никто не верит.
«Говорят, что это Россия. Это очевидная брехня даже для туповатой русофобствующей публики. Даже ООН не верит. Говорят, что чисто случайно получается. Типа не хотели. Что тут скажешь... Не следует забывать, что и в Европейском союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны», - написал Медведев.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения западных стран в якобы причастности России к атакам на Запорожскую АЭС являются циничными и абсурдными, сообщает RT.
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