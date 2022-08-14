В Запорожье заявили о необходимости зачистки правого берега Днепра для гарантии безопасности ЗАЭС

МО: ВС РФ в ходе наступления освободили населенный пункт Уды в Харьковской области

На оптовом рынке в Ереване прогремел сильный взрыв и начался пожар

СМИ: 35 человек погибли, еще 45 пострадали в Египте в результате пожара в церкви в провинции Эль-Гиза

Британская писательница, автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг обратилась с заявлением в полицию, сообщив об угрозах в её адрес в социальных сетях