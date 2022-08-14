В Запорожье заявили о необходимости зачистки правого берега Днепра для гарантии безопасности ЗАЭС

Зачистка трех населенных пунктов на правом берегу Днепра от украинских боевиков гарантирует безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 14 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Радио КП.

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«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», — сказал он.

Рогов рассказал, что именно с этой территории ВСУ ведет стрельбу по атомной электростанции в Запорожье.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что работа Запорожской атомной электростанции после очередного обстрела Вооруженных сил Украины идет штатно.

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСтрельбаАЭС
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