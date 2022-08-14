В Запорожье заявили о необходимости зачистки правого берега Днепра для гарантии безопасности ЗАЭС
Зачистка трех населенных пунктов на правом берегу Днепра от украинских боевиков гарантирует безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 14 августа заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Радио КП.
«Единственный способ по АЭС, который я лично вижу, — это зачистка от террористов Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — трех населенных пунктов, находящихся на противоположном берегу Днепра», — сказал он.
Рогов рассказал, что именно с этой территории ВСУ ведет стрельбу по атомной электростанции в Запорожье.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что работа Запорожской атомной электростанции после очередного обстрела Вооруженных сил Украины идет штатно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- В Запорожье заявили о необходимости зачистки правого берега Днепра для гарантии безопасности ЗАЭС
- После взрыва в ТЦ Еревана выросло число пострадавших до 45
- Конгрессмены США снова прибыли с визитом на Тайвань
- Минобороны Словакии опровергло сведение о передаче МиГ-29 Украине
- СМИ: Зеленский проявляет свою истинную природу
- Взрыв в Ереване. Погиб человек
- СМИ: Сотрудничество Путина и Эрдогана провоцирует раздражение НАТО
- В Херсоне рассказали о попытках ВСУ нанести массированный ракетный удар по городу
- В Ереване произошел взрыв в торговом центре, есть пострадавшие
- ВС РФ освободили село Уды под Харьковом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru