Взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС

Администрация Энергодара в своём Telegram-канале заявила, что украинские войска ведут массированный обстрел города и района Запорожской АЭС.

МИД России: американские СМИ лгут про обстрелы ЗАЭС

Отмечается, что взрывы прогремели у самой станции, а также в спальных районах города и промышленной зоне.

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок», — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС режим тишины, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелВСУАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры