Взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС

Отмечается, что взрывы прогремели у самой станции, а также в спальных районах города и промышленной зоне.

«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок», — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС режим тишины, сообщает RT.