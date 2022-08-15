Взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС
Администрация Энергодара в своём Telegram-канале заявила, что украинские войска ведут массированный обстрел города и района Запорожской АЭС.
Отмечается, что взрывы прогремели у самой станции, а также в спальных районах города и промышленной зоне.
«Сегодня, 15 августа, с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуре города Энергодар. Более часа террористы ВСУ ведут массированный огонь из артиллерийских установок», — говорится в сообщении.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил объявить вокруг постоянно обстреливаемой со стороны ВСУ Запорожской АЭС режим тишины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru