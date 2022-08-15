Власти Запорожья предложили объявить «режим тишины» возле ЗАЭС

Режим тишины следует объявить вокруг постоянно подвергающейся обстрелам Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

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По словам чиновника, ООН и Евросоюзу нужно призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины, пишет Ura.ru. Рогов также предложил предусмотреть «жесточайшие санкции» за нарушение таких ограничений и новые обстрелы, отмечает телеканал «360».

«Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — рассказал член ВГА в беседе с РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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