Власти Запорожья предложили объявить «режим тишины» возле ЗАЭС

По словам чиновника, ООН и Евросоюзу нужно призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины, пишет Ura.ru. Рогов также предложил предусмотреть «жесточайшие санкции» за нарушение таких ограничений и новые обстрелы, отмечает телеканал «360».

«Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — рассказал член ВГА в беседе с РИА Новости.

