Власти Запорожья предложили объявить «режим тишины» возле ЗАЭС
Режим тишины следует объявить вокруг постоянно подвергающейся обстрелам Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
По словам чиновника, ООН и Евросоюзу нужно призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины, пишет Ura.ru. Рогов также предложил предусмотреть «жесточайшие санкции» за нарушение таких ограничений и новые обстрелы, отмечает телеканал «360».
«Думаю, это бы отрезвило бы головы украинских националистов, шантажирующих и ставящих своими обстрелами весь мир под угрозу ядерной катастрофы», — рассказал член ВГА в беседе с РИА Новости.
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