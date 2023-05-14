Ядерный ответ. Россия готовит реакцию на применение ракет Storm Shadow ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он и премьер-министр Соединённого королевства Риши Сунак приняли решение предоставить Украине вооружение большей дальности, в том числе ракеты Storm Shadow, сообщает ТАСС.

«Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы», - указал британский министр, не уточнив при этом, будут ли у Киева ограничения в использовании ракет.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, сообщает РИА Новости.



«С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ», - сказала Жан-Пьер.

Она также отметила, что свою позицию официальный Вашингтон доносил ясно, но при этом Жан-Пьера заявила о нежелании спекулировать о достоверности этих сообщений.