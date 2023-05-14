Ядерный ответ. Россия готовит реакцию на применение ракет Storm Shadow ВСУ
В России жестко отреагировали на применение Украиной ракет Storm Shadow, поставленных Великобританией. В России предполагают возможные цели применения ракет и готовят ответ.
Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уклончиво ответил на вопрос о том, начал ли Киев применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по территории России. Он дал интервью телеканалу «Рада». Игнат не стал прямо отвечать на вопрос о применении ракет. По его словам, «вопрос уже решен, все продумано».
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он и премьер-министр Соединённого королевства Риши Сунак приняли решение предоставить Украине вооружение большей дальности, в том числе ракеты Storm Shadow, сообщает ТАСС.
«Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы», - указал британский министр, не уточнив при этом, будут ли у Киева ограничения в использовании ракет.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России, сообщает РИА Новости.
«С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ», - сказала Жан-Пьер.
Она также отметила, что свою позицию официальный Вашингтон доносил ясно, но при этом Жан-Пьера заявила о нежелании спекулировать о достоверности этих сообщений.
Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он объяснил, что удары по военной инфраструктуре не будут эффективными из-за отечественных систем ПВО.
«Storm Shadow серьезные, но у нас довольно хорошие системы ПВО, поэтому насколько будет эффективный удар – вопрос, конечно, спорный. Единственный момент – если они выберут в качестве цели не военные объекты, а гражданские на территории России, они меньше прикрыты системами ПВО, вполне возможно, что удар может быть эффективным», - рассказал Калмыков.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности.
«Ядерная доктрина РФ была принята относительно недавно, всего несколько лет назад. Там четко сказано, в каких условиях Россия может применить ядерное оружие, тактическое, стратегическое и так далее. В этой доктрине сказано, что мы никогда первыми не применим и будем применять только в том случае, когда у нас будут неопровержимые доказательства нарушения целостности. На сегодняшний день все ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности, приказ на их применение отдает верховный главнокомандующий. Мы отслеживаем ситуацию, служба разведки регулярно докладывают ситуацию президенту. Мы готовы в любой момент к его применению. Вероятность применения есть при наличии определенных условий. Наши оппоненты это понимают, это их сдерживает», - отметил он.
Ранее Минобороны РФ накануне сообщило, что авиация Украины нанесла удар по Луганску ракетами Storm Shadow. В ведомстве отметили, что выпустившие снаряды самолеты были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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