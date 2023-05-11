Великобритания подтвердила передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он и премьер-министр Соединённого королевства Риши Сунак приняли решение предоставить Украине вооружение большей дальности, сообщает ТАСС.
Выступая в палате общин он подтвердил, что Лондон передаёт Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, отказавшись раскрывать какие-либо детали поставок.
«Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы», - указал британский министр, не уточнив при этом, будут ли у Киева ограничения в использовании ракет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача Лондоном Киеву ракет Storm Shadow потребует адекватного ответа от российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru