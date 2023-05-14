В Киеве ответили на вопрос о применении ракет Storm Shadow по территории РФ

Игнат не стал прямо отвечать на вопрос о применении ракет. По его словам, «вопрос уже решен, все продумано».

Минобороны РФ накануне сообщило, что авиация Украины нанесла удар по Луганску ракетами Storm Shadow. В ведомстве отметили, что выпустившие снаряды самолеты были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

