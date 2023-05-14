В Киеве ответили на вопрос о применении ракет Storm Shadow по территории РФ

Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уклончиво ответил на вопрос о том, начал ли Киев применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по территории России. Он дал интервью телеканалу «Рада».

«Штормовая тень» с «Громом». Эксперт раскрыл особенности ракеты, выпущенной ВСУ по Луганску

Игнат не стал прямо отвечать на вопрос о применении ракет. По его словам, «вопрос уже решен, все продумано».

Минобороны РФ накануне сообщило, что авиация Украины нанесла удар по Луганску ракетами Storm Shadow. В ведомстве отметили, что выпустившие снаряды самолеты были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/sashakots
ТЕГИ:ЛуганскВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры