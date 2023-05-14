В Киеве ответили на вопрос о применении ракет Storm Shadow по территории РФ
14 мая 202313:35
Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат уклончиво ответил на вопрос о том, начал ли Киев применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по территории России. Он дал интервью телеканалу «Рада».
Игнат не стал прямо отвечать на вопрос о применении ракет. По его словам, «вопрос уже решен, все продумано».
Минобороны РФ накануне сообщило, что авиация Украины нанесла удар по Луганску ракетами Storm Shadow. В ведомстве отметили, что выпустившие снаряды самолеты были уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru