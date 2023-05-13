Госдума призвала разорвать дипотношения с Великобританией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией, передает РИА Новости.

В представительстве ЛНР назвали типы ракет, которыми ВСУ обстреляли Луганск 12 мая

Накануне Минобороны РФ заявило, что 12 мая самолеты ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания.

Шеремет выразил уверенность, что также необходимо демилитаризировать западные украинские границы, примыкающие к Польше, чтобы остановить передачу Украине летального оружия.

Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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