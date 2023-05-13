Госдума призвала разорвать дипотношения с Великобританией
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал к разрыву дипломатических отношений с Великобританией, передает РИА Новости.
Накануне Минобороны РФ заявило, что 12 мая самолеты ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые Украине передала Великобритания.
Шеремет выразил уверенность, что также необходимо демилитаризировать западные украинские границы, примыкающие к Польше, чтобы остановить передачу Украине летального оружия.
Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 027 / сут.
Умерли
399 тыс.+27 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 022 / сут.
- Госдума призвала разорвать дипотношения с Великобританией
- СМИ: два самолета и два вертолета в Брянской области сбили практически одновременно
- Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты
- СМИ: подводный флот России представляет критическую угрозу для НАТО и Запада
- Минюст РФ: следует признавать иноагентом за деятельность против духовно-нравственных ценностей
- СМИ: Россия отберет визы у приезжающих в страну за бензином и продуктами финнов
- Кулемзин: женщина и ребенок погибли из-за обстрела Куйбышевского района Донецка
- Все рухнет? В России спорят о развитии отношений Турции с Западом и Россией
- Мужчина погиб при крушении легкомоторного самолета в граничащем с РФ районе Литвы
- Районы Израиля снова обстреляли со стороны сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru