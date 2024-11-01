ОБСТАНОВКА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЕННЫЕ КНДР

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось около 5:30 мск 6 августа. На тот момент в нем участвовало порядка тысячи человек. Через неделю замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что численность украинских военных, участвовавших в операции в Курской области, в более чем 11 тысяч человек.

Последний раз местные власти дали обобщенную информацию о масштабе вторжения 12 августа. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ тогда находились 28 населенных пунктов. Тогда он отмечал, что украинские военные продвинулись на 12 километров в глубину от границы и 40 километров в ширину. Более актуальных официальных данных нет.

С тех пор Киев не оставляет попыток направить туда новые резервы. Минобороны РФ 31 октября сообщило, что российские военные в Курской области предотвратили новую попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь Глушковского района. По данным министерства, потери украинских военных в этом районе составили порядка десяти человек убитыми и ранеными.

Кроме того, были отражены четыре контратаки в направлении населенных пунктов Новоивановка, Дарьино и Плехово. Потери ВСУ там составили 30 человек, были уничтожены две бронированные машины.

Минобороны также сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили более 28 600 военнослужащих, в том числе 180 танков, 101 боевая машина пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин и 768 автомобилей.

Президент РФ Владимир Путин 24 октября заявил, что примерно две тысячи украинских военных, вторгшихся в Курскую область, блокированы и окружены. Он отмечал, что Вооруженные силы РФ приступили к ликвидации этой группировки, и подчеркивал, что попытки ВСУ вырваться из блокады безуспешны.