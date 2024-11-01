Выбьют к концу года? Зеленский объяснил вторжение в Курщину, ВСУ направляют резервы
Владимир Зеленский заявил, что если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта, то Киев этим воспользуется. Пентагон заявляет о присутствии в регионе военных КНДР, а эксперты считают, что ВСУ «выбьют» к концу года.
Украина не намерена захватывать российскую территорию, но если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта, то Киев этим воспользуется, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украине не нужны территории России, ее интересует возвращение собственных.
«Если при окончании (конфликта – ред. НСН), при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», – сказал он.
ОБСТАНОВКА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЕННЫЕ КНДР
Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось около 5:30 мск 6 августа. На тот момент в нем участвовало порядка тысячи человек. Через неделю замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что численность украинских военных, участвовавших в операции в Курской области, в более чем 11 тысяч человек.
Последний раз местные власти дали обобщенную информацию о масштабе вторжения 12 августа. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ тогда находились 28 населенных пунктов. Тогда он отмечал, что украинские военные продвинулись на 12 километров в глубину от границы и 40 километров в ширину. Более актуальных официальных данных нет.
С тех пор Киев не оставляет попыток направить туда новые резервы. Минобороны РФ 31 октября сообщило, что российские военные в Курской области предотвратили новую попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь Глушковского района. По данным министерства, потери украинских военных в этом районе составили порядка десяти человек убитыми и ранеными.
Кроме того, были отражены четыре контратаки в направлении населенных пунктов Новоивановка, Дарьино и Плехово. Потери ВСУ там составили 30 человек, были уничтожены две бронированные машины.
Минобороны также сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили более 28 600 военнослужащих, в том числе 180 танков, 101 боевая машина пехоты, 106 бронетранспортеров, 1059 боевых бронированных машин и 768 автомобилей.
Президент РФ Владимир Путин 24 октября заявил, что примерно две тысячи украинских военных, вторгшихся в Курскую область, блокированы и окружены. Он отмечал, что Вооруженные силы РФ приступили к ликвидации этой группировки, и подчеркивал, что попытки ВСУ вырваться из блокады безуспешны.
Между тем на Украине бьют тревогу и заявляют, что Россия якобы послала подкрепление из военных Северной Кореи в Курскую область. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 октября сообщил, что, по его данным, пара тысяч солдат из КНДР якобы уже направлена в Курскую область, в то время как всего в РФ перебросили около 10 тысяч северокорейских солдат. Он утверждает, что большинство из них проходят обучение на востоке России.
Сотрудник представительства КНДР в ООН ранее называл «беспочвенными слухами» заявления о планах отправки военных Северной Кореи в зону боевых действий с Украиной. Владимир Путин ранее отреагировал на изображения, опубликованные Сеулом, которые якобы свидетельствуют о наличии северокорейских военных в РФ. Путин отметил, что «снимки – вещь серьезная», и если они существуют, «значит, они чего-то отражают».
ПОЗИЦИИ НА ПЕРЕГОВОРАХ
Украинские власти и ранее отмечали, что целью атаки на Курскую область является усиление позиций Киева на переговорах. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что целью было запугивание населения региона и «демонстрация решимости Киева» в потенциальных переговорах.
В свою очередь Владимир Путин также заявлял, что нападением Киев хочет усилить переговорные позиции. Вместе с тем глава государства указывал, что переговоров с «людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики» быть не может.
Кроме того, российский лидер отметил, что власти Украины пыталась ударить по внутриполитической ситуации в России, чтобы посеять раздоры в обществе, запугать людей и разрушить единство.
Говоря о задачах нападения, Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ хотели захватить стратегические объекты в Курской области, в том числе Курскую атомную электростанцию, а также часть Белгородской области, чтобы затем выйти на переговоры с Москвой с ультиматумом покинуть «территории, которые в принципе являются российскими».
При этом Владимир Зеленский долгое время напрямую не комментировал атаку на Курскую область. А 18 августа он заявлял, что одна из целей этой операции ВСУ – «создание буферной зоны» на российской территории.
КОГДА ВСУ ВЫБЬЮТ ИЗ КУРЩИНЫ
О сроках «выдавливания» ВСУ из Курской области высказывались военные, эксперты и политики. Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в разговоре с НСН 14 октября отмечал, что есть все шансы, что через месяц-полтора Курская область будет полностью освобождена. По его словам, такой вывод можно сделать на основе того, что Вооруженные силы РФ уже подошли к окраине Суджи.
«Исходя из того, что наши штурмовые подразделения вышли уже на окраину Суджи, а это самый крупный районный центр, который непосредственно прилегает к границе, то можно предположить, что есть все шансы на то, что скоро Суджа будет занята российскими войсками, а максимум через полтора месяца, к Новому году, Курская область будет полностью освобождена. Продвижение наших войск зависит от аккуратности их действий. Сегодня на территории Курской области находятся наемники всех мастей. Эта территория представляет собой сплошное минное поле. Задача наших подразделений аккуратно, без лишних разрушений и жертв все это обезвредить и зачистить территорию», – отмечал он.
В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 31 октября отмечал, что ВСУ оказались в практически безвыходной ситуации в Курской области. По его словам, у военных сегодня практически не осталось возможностей ни к отступлению, ни к пополнению резервов.
«Противник периодически бросает резервы в бой, пытается контратаковать, но возобновить наступление не может из-за несоразмерности сил», – сказал полковник в разговоре с «Лентой.ру».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 октября также выразил надежду, что Курскую область удастся освободить от ВСУ к концу года. Кроме того, белорусский лидер заявил, что «курская авантюра» ВСУ серьезно поменяла ситуацию: Россия продвигается вперед, «на земле многое поменялось, на фронте». В частности, как отмечают военные эксперты, значительно ускорилось продвижение ВС РФ в Донбассе, где ВСУ теперь не хватает резервов.
После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы, которые озвучивались Путиным ранее, не аннулированы, однако на данном этапе, «с учетом этой авантюры», разговаривать с Киевом Москва не будет, напоминает «Радиоточка НСН».
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