Путин: Украина в очередной раз отказалась от переговоров в Турции

Президент России уточнил, что получил соответствующее предложение от помощника своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. «Турции надо разобраться со своими клиентами, а потом предлагать площадку», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Путин выразил Эрдогану благодарность за то, что тот предоставил площадку для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что потери украинской стороны на курском направлении составили 26 тысяч человек.

