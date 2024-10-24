Путин: Украина в очередной раз отказалась от переговоров в Турции
Российский лидер Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, что Турция недавно снова предлагала провести на ее территории переговоры с Украиной, однако Киев на следующий день отказался от них.
Президент России уточнил, что получил соответствующее предложение от помощника своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. «Турции надо разобраться со своими клиентами, а потом предлагать площадку», — подчеркнул глава государства.
Вместе с тем Путин выразил Эрдогану благодарность за то, что тот предоставил площадку для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Путин заявил, что потери украинской стороны на курском направлении составили 26 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru