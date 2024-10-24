ВСУ выпустили три ракеты по Курской области

По его словам, ракеты были уничтожены в небе над одним из приграничных районов области. Возможные последствия инцидента на земле не разглашаются.

Также глава региона поблагодарил за работу российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что ущерб экономике Курской области после вторжения украинских войск в регион в августе составил более 117 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

