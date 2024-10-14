«Пойдут дальше!»: Курская область может быть освобождена до Нового года

«Исходя из того, что наши штурмовые подразделения вышли уже на окраину Суджи, а это самый крупный районный центр, который непосредственно прилегает к границе, то можно предположить, что есть все шансы на то, что скоро Суджа будет занята российскими войсками, а максимум через полтора месяца, к Новому году, Курская область будет полностью освобождена. Продвижение наших войск зависит от аккуратности их действий. Сегодня на территории Курской области находятся наемники всех мастей, инструктора НАТО и всякая разная шваль. Эта территория представляет собой сплошное минное поле. Там минируется все, что только можно, делается большое количество различных мин-ловушек, рассчитанных на гражданское население. И задача наших подразделений аккуратно, без лишних разрушений и жертв все это обезвредить и зачистить территорию. Вся эта работа требует большого мастерства, потому что против наших штурмовых подразделений работают матерые волки, которые получили опыт на Ближнем Востоке и непосредственно в Сирии», - рассказал он.

По словам Липового, российские военные не остановятся на освобождении Курской области, а пойдут дальше – в Сумскую область, создавая буферные зоны.