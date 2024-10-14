«Пойдут дальше!»: Курская область может быть освобождена до Нового года
После освобождения Курской области российские войска не остановятся и пойдут дальше - в Сумскую область, чтобы создать буферные зоны, заявил НСН Сергей Липовой.
Учитывая, что российские бойцы уже подошли к окраине Суджи, есть все шансы, что через месяц-полтора Курская область будет полностью освобождена. Об этом в беседе с НСН заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Около половины территории Курской области, которая была занята украинскими войсками, освобождена от ВСУ, рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Также, по данным Telegram-каналов, ВС РФ и бойцы группировки «Север» 12 октября полностью вытеснили ВСУ из населённого пункта Черкасская Конопелька в Курской области. До Суджи — крупного районного центра — осталось буквально 6 километров. Липовой отметил, что российским войскам в Курской области предстоит огромная работа по зачистке территории от мин и бандформирований.
«Исходя из того, что наши штурмовые подразделения вышли уже на окраину Суджи, а это самый крупный районный центр, который непосредственно прилегает к границе, то можно предположить, что есть все шансы на то, что скоро Суджа будет занята российскими войсками, а максимум через полтора месяца, к Новому году, Курская область будет полностью освобождена. Продвижение наших войск зависит от аккуратности их действий. Сегодня на территории Курской области находятся наемники всех мастей, инструктора НАТО и всякая разная шваль. Эта территория представляет собой сплошное минное поле. Там минируется все, что только можно, делается большое количество различных мин-ловушек, рассчитанных на гражданское население. И задача наших подразделений аккуратно, без лишних разрушений и жертв все это обезвредить и зачистить территорию. Вся эта работа требует большого мастерства, потому что против наших штурмовых подразделений работают матерые волки, которые получили опыт на Ближнем Востоке и непосредственно в Сирии», - рассказал он.
По словам Липового, российские военные не остановятся на освобождении Курской области, а пойдут дальше – в Сумскую область, создавая буферные зоны.
«Президент также сказал, надо создать буферные зоны. А буферная зона – это Сумская область. И поэтому нужно продолжать наступление для того, чтобы обезопасить нашу территорию от обстрелов, налетов. Поэтому в данной ситуации остановка, скорее всего, не предвидится», - рассказал он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, ещё один сдался в плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Северная Корея включилась в российско-украинский конфликт
- Девять дронов ВСУ атаковали Брянскую область
- Глава Минсельхоза назвала пастилу заменой хлебу
- Уголовное дело по факту убийства таксиста возбудили в Крыму
- СМИ: «Барселона» потребовала от Хави вернуть выданные ему iPhone и iPad
- Депутаты в Петербурге не стали запрещать мигрантам работать в транспорте
- Кадыров провел встречу с принцем Саудовской Аравии
- МВД: Украина сотрудничает с мошенниками, «минирующими» вокзалы и аэропорты в РФ
- Группа «Кис-Кис» отменила тур по Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану
- Зеленский 16 октября представит «план победы» в Верховной Раде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru