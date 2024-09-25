Дюмин: Курская область будет полностью освобождена в ближайшее время
Вооружённые силы РФ ведут мужественные действия на Курском направлении. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
По его словам, освобождение территорий в Курской области от ВСУ произойдёт в ближайшее время.
«Исходя из тех планов, которые есть у Генштаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена... нет никаких сомнений», - заключил он.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военнослужащих России, которые оказались в окружении ВСУ в Курской области более месяца назад, смогли вывести, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru