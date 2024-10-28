Генсек НАТО заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область

По данным издания, после встречи с высокопоставленным представителем разведки Южной Кореи, он рассказал журналистам, что может подтвердить, что «северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области».

«Участие Северной Кореи в конфликте является значительной эскалацией», - подчеркнул Рютте.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения об отправке войск КНДР в Россию «лукавыми заявлениями», сообщает RT.

