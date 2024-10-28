Генсек НАТО заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область
Северная Корея отправила своих военнослужащих в Россию. Как пишет Politico, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По данным издания, после встречи с высокопоставленным представителем разведки Южной Кореи, он рассказал журналистам, что может подтвердить, что «северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области».
«Участие Северной Кореи в конфликте является значительной эскалацией», - подчеркнул Рютте.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения об отправке войск КНДР в Россию «лукавыми заявлениями», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы возможные причины гибели в Непале альпинистов из России
- Зеленский прибыл с визитом в Исландию
- Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
- СМИ: Пугачева могла попытаться вывезти свой антиквариат за границу мошенническим путем
- СМИ: Таксисты в России пожаловались на низкое качество китайских машин
- СМИ: Сыгравший в «Глухаре» актер Пономаренко был найден мертвым
- Депутат Калашников назвал впечатляющими итоги выборов в Грузии
- Матвиенко: Туристы из России все больше интересуются Пакистаном
- ФСБ задержала жителя Москвы, устраивавшего кибератаки во время выборов
- Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru