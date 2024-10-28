Генсек НАТО заявил, что КНДР отправила своих военнослужащих в Курскую область

Северная Корея отправила своих военнослужащих в Россию. Как пишет Politico, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Глава Пентагона заявил, о наличии доказательств отправки военных КНДР в Россию

По данным издания, после встречи с высокопоставленным представителем разведки Южной Кореи, он рассказал журналистам, что может подтвердить, что «северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области».

«Участие Северной Кореи в конфликте является значительной эскалацией», - подчеркнул Рютте.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения об отправке войск КНДР в Россию «лукавыми заявлениями», сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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