«Второй Артемовск»: ВСУ бросают в «работинскую мясорубку», ВС РФ идут вперед

«Только за минувшую неделю нацисты свыше 40 раз предприняли попытки прорыва на этом участке. В среднем по 6-7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону», – подчеркнул Рогов.

О важности Работино говорят многие эксперты и военные. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН объяснял, что этот населенный пункт может открыть войскам ВСУ дорогу на Крым. Однако он указал, что у Киева нет резервов и средств, чтобы сделать это.

«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций», - говорил Калмыков.

Так, украинская армия не оставляет попыток наступления на Запорожском направлении. Однако Вооруженные силы РФ отбивают атаки и сами продвигаются вперед. По данным Telegram-канала «WarGonzo», ВС РФ контратаковали во фланг ВСУ со стороны Новофедоровки.