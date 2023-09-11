«Второй Артемовск»: ВСУ бросают в «работинскую мясорубку», ВС РФ идут вперед
Основные бои сегодня идут на линии Работино-Вербовое в Запорожской области. Армии Украины необходимо выйти к Крыму и перерезать пути снабжения войск РФ, однако пока эти попытки безуспешны.
Село Работино в Запорожской области превращается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «во второй Артемовск» (Бахмут – ред. НСН), там уничтожаются наиболее боеспособные подразделения Киева. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По сути, для боевиков ВСУ Работино сейчас превращается в этакий второй Артемовск (Бахмут). На смену бахмутской мясорубке пришла работинская. Наступали – веселились, проиграли – прослезились», - сказал Рогов и подчеркнул, что именно такими словами можно охарактеризовать действия ВСУ на Ореховском направлении.
Он отметил, что ключевые бои в Запорожской области идут на линии Работино-Вербовое. По словам Рогова, там ВСУ пытаются прорваться, однако эти попытки пресекаются российскими военными. Он указал, что Вооруженные силы РФ удерживают свои позиции.
«Только за минувшую неделю нацисты свыше 40 раз предприняли попытки прорыва на этом участке. В среднем по 6-7 раз за день противник пытается безуспешно прорвать нашу оборону», – подчеркнул Рогов.
О важности Работино говорят многие эксперты и военные. Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН объяснял, что этот населенный пункт может открыть войскам ВСУ дорогу на Крым. Однако он указал, что у Киева нет резервов и средств, чтобы сделать это.
«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций», - говорил Калмыков.
Так, украинская армия не оставляет попыток наступления на Запорожском направлении. Однако Вооруженные силы РФ отбивают атаки и сами продвигаются вперед. По данным Telegram-канала «WarGonzo», ВС РФ контратаковали во фланг ВСУ со стороны Новофедоровки.
«Для российских войск это важный тактический успех. Возможен выход в тыл группировки ВСУ, наступающей на Вербовое и Новопрокоповку. Под обстрелами украинские позиции в Каменском, Лобковом, Орехове, Новоданиловке, Малой Токмачке, Железнодорожном, Гуляйполе и Красном. Российские – в Нестерянке, Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Вербовом, Новопокровке и Новофедоровке», - говорится в сообщении.
Однако ВСУ активизировались и на Артемовском направлении. По данным Telegram-канала, ВСУ «вошли в Андреевку», а ВС РФ контратаковали у Клещеевки.
Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке 8 сентября также отмечал, что ВСУ усиливают натиск на юге и делают попытки прорыва в Запорожской области. Однако он признал, что армия Украины все же не имеет серьезных успехов на этом участке фронта. По его мнению, российская оборона не отступит и не потерпит крах.
Тем временем в Киеве не оставляют попыток и заявляют, что с наступлением холодов контрнаступление ВСУ не будет закончено. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 10 сентября заявил, что украинская армия продолжит наступление зимой. Однако он признал, что в холод вести наступательные действия будет сложнее.
«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — сказал он в интервью Reuters.
Таким образом, спустя три месяца после начала контрнаступления ВСУ президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступ Киева является «провалом». При этом министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
По данным Минобороны, на начало сентября, с начала контрнаступления Киева ВСУ потеряли свыше 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Коммерсант»: Цены на упаковку для напитков в России могут вырасти
- Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев
- Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК
- В школе в Ростовской области подросток ранил ножом четырех человек
- Собянин победил на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов
- «Полный беспредел»: Глава ФТС оценил запрет на ввоз в ЕС машин и шампуней
- Доллар на Мосбирже упал ниже 97 рублей
- Рогов заявил, что Работино превращается для ВСУ во «второй Артемовск»
- Журналист Боуз: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине
- Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru