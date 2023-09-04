Путин назвал провалом контрнаступление Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины - это провал.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияВладимир Путин

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