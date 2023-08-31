Глава МИД Украины посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться
31 августа 202314:31
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал критиков контрнаступления ВСУ заткнуться, потому что их поведение ничто иное, кроме как «плевок в лицо украинскому солдату». Слова дипломата приводит французское агентство France Press.
Он предложил всем критикующим украинскую армию самостоятельно приехать на фронт и освободить хотя бы один квадратный сантиметр.
«Рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», - сказал Кулеба.
Ранее в Белом доме заявили о прогрессе в наступлении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru