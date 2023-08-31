Глава МИД Украины посоветовал критикам украинского контрнаступления заткнуться

Он предложил всем критикующим украинскую армию самостоятельно приехать на фронт и освободить хотя бы один квадратный сантиметр.

«Рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», - сказал Кулеба.

Ранее в Белом доме заявили о прогрессе в наступлении ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





