«Ни сил, ни резервов»: Взятие Работино не откроет ВСУ дорогу на Крым

«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций. Самое же главное — у Украины нет резервов. ВСУ лишились реально обученных, слаженных войск, в бой бросают неподготовленных граждан, которые воевать толком не умеют», — сказал Калмыков.

Ранее Минобороны России опровергло утверждения, что российские войска оставили Работино. По данным ведомства, на этом направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Вербового и Работина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

