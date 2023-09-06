«Ни сил, ни резервов»: Взятие Работино не откроет ВСУ дорогу на Крым

Украинское командование пытается развить успех в районе населенного пункта Работино, поскольку полагает, что оборона российской армии здесь недостаточно сильна, сказал НСН Павел Калмыков.

Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН пояснил, что населенный пункт Работино Запорожской области, близ которого ведутся ожесточенные боевые действия, не сможет открыть войскам ВСУ дорогу на Крым.

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«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций. Самое же главное — у Украины нет резервов. ВСУ лишились реально обученных, слаженных войск, в бой бросают неподготовленных граждан, которые воевать толком не умеют», — сказал Калмыков.

Ранее Минобороны России опровергло утверждения, что российские войска оставили Работино. По данным ведомства, на этом направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Вербового и Работина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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