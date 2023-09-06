«Ни сил, ни резервов»: Взятие Работино не откроет ВСУ дорогу на Крым
Украинское командование пытается развить успех в районе населенного пункта Работино, поскольку полагает, что оборона российской армии здесь недостаточно сильна, сказал НСН Павел Калмыков.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН пояснил, что населенный пункт Работино Запорожской области, близ которого ведутся ожесточенные боевые действия, не сможет открыть войскам ВСУ дорогу на Крым.
«Основной удар контрнаступления украинских войск предполагался как раз на южном направлении (Запорожье, Херсон). Их главная задача — выйти к Крыму и перерезать пути снабжения российских войск. По всей видимости, украинское командование полагает, что оборона российской армии близ Работина недостаточно сильна, и пытается развить там успех. Однако у ВСУ ничего не получится, поскольку у украинской армии нет ни сил, ни средств для столь масштабных наступательных операций. Самое же главное — у Украины нет резервов. ВСУ лишились реально обученных, слаженных войск, в бой бросают неподготовленных граждан, которые воевать толком не умеют», — сказал Калмыков.
Ранее Минобороны России опровергло утверждения, что российские войска оставили Работино. По данным ведомства, на этом направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ в районе Вербового и Работина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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