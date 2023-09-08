Балицкий: те, кто в рядах ВСУ мог держать в руках оружие, полегли под Работино
8 сентября 202315:56
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал украинскую армию «сбродом блатняка». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в ряды украинской армии набрали наемников и убогих людей.
Балицкий отметил, что все, кто в рядах ВСУ к мог держать в руках оружие, полегли под Работино.
Ранее Балицкий заявил, что украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru