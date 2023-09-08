Балицкий: те, кто в рядах ВСУ мог держать в руках оружие, полегли под Работино

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал украинскую армию «сбродом блатняка». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий: ВСУ при «мясных штурмах» Работино потеряли около десяти тысяч человек

По его словам, в ряды украинской армии набрали наемников и убогих людей.

Балицкий отметил, что все, кто в рядах ВСУ к мог держать в руках оружие, полегли под Работино.

Ранее Балицкий заявил, что украинские войска прекратили обстрелы Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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